La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Divertente serial televisivo' è 'Sitcom'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SITCOM

Curiosità e Significato di Sitcom

Vuoi sapere di più su Sitcom? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Sitcom.

Perché la soluzione è Sitcom? Una sitcom è una serie televisiva comica, spesso ambientata in un ambiente familiare o lavorativo, che fa ridere gli spettatori con situazioni divertenti e personaggi ricorrenti. Il termine deriva da situational comedy e rappresenta uno dei generi più amati della televisione, capace di intrattenere il pubblico con umorismo leggero e coinvolgente. È un vero classico delle serate davanti alla TV.

Come si scrive la soluzione Sitcom

Non riesci a risolvere la definizione "Divertente serial televisivo"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

S Savona

I Imola

T Torino

C Como

O Otranto

M Milano

