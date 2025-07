Consegnare a danno di chi riceve nei cruciverba: la soluzione è Appioppare

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Consegnare a danno di chi riceve' è 'Appioppare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

APPIOPPARE

Curiosità e Significato di Appioppare

Hai risolto il cruciverba con Appioppare? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 10 lettere più frequenti: Appioppare.

Perché la soluzione è Appioppare? Appioppare significa consegnare o attribuire qualcosa a qualcuno, spesso in modo non desiderato o con una connotazione negativa. È come se si impossesse un peso o una colpa su qualcun altro, magari senza che ne sia effettivamente responsabile. Si usa per indicare un atto di scaricare su qualcuno una responsabilità o un obbligo, anche in modo un po' sgradevole.

Come si scrive la soluzione Appioppare

Hai davanti la definizione "Consegnare a danno di chi riceve" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

A Ancona

P Padova

P Padova

I Imola

O Otranto

P Padova

P Padova

A Ancona

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A I Q R C E U Mostra soluzione



Scopri definizioni su "QUERCIA" QUERCIA

