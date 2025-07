Comprende Iran e Iraq nei cruciverba: la soluzione è Medioriente

Home / Soluzioni Cruciverba / Comprende Iran e Iraq

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Comprende Iran e Iraq' è 'Medioriente'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MEDIORIENTE

Curiosità e Significato di Medioriente

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 11 lettere Medioriente, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Medioriente? Medioriente indica la regione che comprende paesi come Iran, Iraq, Siria e Arabia Saudita, situati tra l'Asia e l'Africa. È un'area ricca di storia, culture antiche e importanti risorse naturali, spesso al centro di questioni geopolitiche e religiose. Conosciuto anche come Medio Oriente, rappresenta un crocevia di civiltà e interessi globali, rendendo questa zona fondamentale nel panorama mondiale.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Comprende l Iran e l IraqRegione divisa tra Iraq Turchia Siria IranComprende il CanadaComprende tu e luiIl pronome che ci comprende

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Medioriente

Hai trovato la definizione "Comprende Iran e Iraq" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

M Milano

E Empoli

D Domodossola

I Imola

O Otranto

R Roma

I Imola

E Empoli

N Napoli

T Torino

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

C C A C R A I S E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CASARECCI" CASARECCI

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.