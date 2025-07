Città della Vallonia nei cruciverba: la soluzione è Charleroi

Home / Soluzioni Cruciverba / Città della Vallonia

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Città della Vallonia' è 'Charleroi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CHARLEROI

Curiosità e Significato di Charleroi

Approfondisci la parola di 9 lettere Charleroi: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Charleroi? Charleroi è una città situata nella regione vallona del Belgio, nota per il suo patrimonio industriale e culturale. Anticamente centro di industrie minerarie e siderurgiche, oggi si distingue anche per musei, arte urbana e un vivace fermento artistico. Con la sua storia ricca e il carattere innovativo, rappresenta un esempio affascinante di trasformazione urbana in Europa.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: La città natale di DallaGrande città di IsraeleLa città con l ErmitageNative della città dei due mariCittà unita ad Amburgo

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Charleroi

Hai davanti la definizione "Città della Vallonia" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

C Como

H Hotel

A Ancona

R Roma

L Livorno

E Empoli

R Roma

O Otranto

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T O S C I E L Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SCIOLTE" SCIOLTE

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.