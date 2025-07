Chiamate a deporre nei cruciverba: la soluzione è Citate

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Chiamate a deporre' è 'Citate'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CITATE

Curiosità e Significato di Citate

Perché la soluzione è Citate? Chiamate a deporre significa invitare qualcuno a testimoniare o a fornire elementi utili in un procedimento legale. La parola corretta, in questo contesto, è citare, che indica l'atto di convocare una persona per un'audizione ufficiale. In ambito giudiziario, le citazioni sono fondamentali per raccogliere prove e fare luce sui fatti, contribuendo alla giustizia.

Come si scrive la soluzione Citate

Se "Chiamate a deporre" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

C Como

I Imola

T Torino

A Ancona

T Torino

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E T P A A C R R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PETRARCA" PETRARCA

