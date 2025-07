Chi è insaziabile non lo perde mai nei cruciverba: la soluzione è Appetito

APPETITO

Curiosità e Significato di Appetito

Approfondisci la parola di 8 lettere Appetito: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Appetito? L'appetito è il desiderio di cibo e piacere di mangiare, che può essere insaziabile, ovvero difficile da soddisfare completamente. È una sensazione naturale che spinge a cercare sempre qualcosa di gustoso, rendendo difficile accontentarsi. Chi ha un appetito insaziabile vive costantemente alla ricerca di nuove delizie, dimostrando quanto questa voglia di assaporare possa essere senza fine.

Come si scrive la soluzione Appetito

A Ancona

P Padova

P Padova

E Empoli

T Torino

I Imola

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A N O R A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ARONA" ARONA

