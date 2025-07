Che si sono accordate fraudolentemente nei cruciverba: la soluzione è Colluse

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Che si sono accordate fraudolentemente' è 'Colluse'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

COLLUSE

Curiosità e Significato di Colluse

Approfondisci la parola di 7 lettere Colluse: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Colluse? Colluse indica un'intesa segreta e fraudolenta tra persone, spesso per truffare o frodare altri. Si tratta di un accordo nascosto e sleale, che permette ai coinvolti di agire in modo illecito senza essere scoperti facilmente. Questo termine si usa soprattutto quando si parla di comportamenti illeciti e di collusione tra soggetti per favorirsi a danno di altri.

Come si scrive la soluzione Colluse

Non riesci a risolvere la definizione "Che si sono accordate fraudolentemente"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

C Como

O Otranto

L Livorno

L Livorno

U Udine

S Savona

E Empoli

