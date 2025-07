Celebre brano di Elvis Presley nei cruciverba: la soluzione è Love Me Tender

LOVE ME TENDER

Curiosità e Significato di Love Me Tender

Perché la soluzione è Love Me Tender? Love Me Tender è uno dei brani più celebri di Elvis Presley, famoso per il suo messaggio di dolcezza e affetto. Il titolo esprime un invito a mostrare tenerezza e amore sincero, trasmettendo emozioni profonde e romantiche. Questa canzone è diventata un simbolo di romanticismo senza tempo, capace di toccare il cuore di chi l'ascolta.

Come si scrive la soluzione Love Me Tender

L Livorno

O Otranto

V Venezia

E Empoli

M Milano

E Empoli

T Torino

E Empoli

N Napoli

D Domodossola

E Empoli

R Roma

