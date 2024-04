La Soluzione ♚ Un brano di Elvis Presley

La definizione e la soluzione di 12 lettere: Un brano di Elvis Presley. LOVE ME TENDER Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su un brano di elvis presley: Love Me Tender è un brano musicale interpretato da Elvis Presley nel 1956 e pubblicato nel singolo a 45 giri Love Me Tender/Any Way You Want Me (That’s How I Will Be). Si tratta di una delle ballate più celebri e riconoscibili dell'artista.

