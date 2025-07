Accomuna il biliardo e i cantanti poco talentuosi nei cruciverba: la soluzione è Stecca

STECCA

Curiosità e Significato di Stecca

Perché la soluzione è Stecca? Stecca è il termine che indica il bastone utilizzato per giocare a biliardo o snooker. È uno strumento fondamentale per colpire le palle e indirizzarle verso i birilli, richiedendo precisione e abilità. In modo più colloquiale, si può anche usare per riferirsi a cantanti poco talentuosi, come se colpissero male la musica. Insomma, una parola che unisce sport e ironia nella lingua italiana.

Come si scrive la soluzione Stecca

