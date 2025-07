Vi si raccoglie il miele nei cruciverba: la soluzione è Arnia

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Vi si raccoglie il miele' è 'Arnia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ARNIA

Curiosità e Significato... La parola Arnia è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Arnia.

Perché la soluzione è Arnia? L'arnia è il luogo dove le api raccolgono e conservano il miele, una sorta di casetta o alveare. È l'ambiente naturale in cui queste insetti laboriose vivono e producono il prezioso dolcificante. Conoscere l'arnia permette di apprezzare meglio il mondo delle api e l'importanza della loro attività per l'ecosistema. Un vero scrigno di biodiversità e lavoro incessante.

Hai trovato la definizione "Vi si raccoglie il miele" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

