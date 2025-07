Vi si coniano monete nei cruciverba: la soluzione è Zecca

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Vi si coniano monete' è 'Zecca'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ZECCA

Curiosità e Significato di Zecca

La soluzione Zecca di 5 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Zecca per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Zecca? Zecca è il luogo dove si coniano monete, ovvero la struttura ufficiale incaricata della produzione monetaria di uno Stato. Il termine deriva dal latino moneta, e oggi rappresenta l'istituzione responsabile della stampa e della coniazione delle monete ufficiali. In senso più ampio, la parola può essere usata anche per indicare un centro di produzione o di creazione di qualcosa di prezioso e autentico.

Come si scrive la soluzione Zecca

Se ti sei imbattuto nella definizione "Vi si coniano monete", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

Z Zara

E Empoli

C Como

C Como

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A L F L E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "FALLE" FALLE

