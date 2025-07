Le uova sgusciate nei cruciverba: la soluzione è Sode

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Le uova sgusciate' è 'Sode'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SODE

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 4 lettere Sode, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Sode? Le uova sgusciate si riferiscono alle uova che sono state tolte dal loro guscio, pronte per essere cucinate o consumate. La soluzione SODE deriva dal francese s'œde, che significa sodo, indicando un uovo bollito ben cotto. È un termine usato anche in italiano per descrivere l'uovo sodo, ideale per insalate o spuntini veloci.

S Savona

O Otranto

D Domodossola

E Empoli

T A E P T T R R O O I T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PROTETTORATI" PROTETTORATI

