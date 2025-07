Unito in guerra nei cruciverba: la soluzione è Alleato

ALLEATO

Curiosità e Significato di Alleato

Approfondisci la parola di 7 lettere Alleato: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Alleato? Alleato indica un paese o un individuo che si unisce a un altro per raggiungere obiettivi comuni, spesso in guerra o in situazioni di difficoltà. Essere alleati significa condividere strategie, risorse e obiettivi, rafforzando la propria posizione. In breve, rappresenta il concetto di collaborazione e sostegno reciproco in momenti cruciali, fondamentale per superare sfide importanti.

Come si scrive la soluzione Alleato

Stai cercando la risposta alla definizione "Unito in guerra"? Qui trovi la soluzione pronta all'uso per completare il tuo cruciverba.

A Ancona

L Livorno

L Livorno

E Empoli

A Ancona

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N T C T O I S A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SCONTATI" SCONTATI

