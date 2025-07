Una spina... animale nei cruciverba: la soluzione è Aculeo

Home / Soluzioni Cruciverba / Una spina... animale

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Una spina... animale' è 'Aculeo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ACULEO

Curiosità e Significato di Aculeo

La soluzione Aculeo di 6 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Aculeo per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Aculeo? Un aculeo è una piccola spina o punta dura presente su alcuni animali e piante, come i ricci o le rose. Serve principalmente a difendersi dai predatori o a catturare il cibo. È come una spina naturale, un’arma silenziosa che protegge chi la possiede. In sintesi, un aculeo è una difesa affilata e funzionale, simbolo di resistenza e adattamento nel regno animale e vegetale.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Un animale come la gazzellaFavoloso animale simile a un cavalloAnimale dalle corna molto voluminoseAnimale che starnazzaAnimale nei prefissi

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Aculeo

Hai trovato la definizione "Una spina... animale" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

A Ancona

C Como

U Udine

L Livorno

E Empoli

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

G L P A L U Mostra soluzione



Scopri definizioni su "GALLUP" GALLUP

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.