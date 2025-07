Una popolazione eschimese del Canada nei cruciverba: la soluzione è Inuit

Home / Soluzioni Cruciverba / Una popolazione eschimese del Canada

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Una popolazione eschimese del Canada' è 'Inuit'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

INUIT

Curiosità e Significato... La soluzione Inuit di 5 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Inuit per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Inuit? Gli Inuit sono un popolo indigeno che abita le regioni artiche del Canada, dell'Alaska e della Groenlandia. Conosciuti per le loro tradizioni legate alla sopravvivenza nel freddo estremo, sono esperti cacciatori e pescatori, e hanno una cultura ricca di miti e pratiche ancestrali. Il loro nome significa gente in lingua inuit, e rappresenta un simbolo di resilienza e identità nel cuore dell'Artico.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Un piccolo popolo eschimese del CanadaComprende il CanadaPopolazione del KenyaCascate a cavallo tra USA e CanadaProvincia francofona del Canada

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Non riesci a risolvere la definizione "Una popolazione eschimese del Canada"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

I Imola

N Napoli

U Udine

I Imola

T Torino

T S A L O T O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SALOTTO" SALOTTO

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.