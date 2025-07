Una conseguenza delle allergie nei cruciverba: la soluzione è Prurito

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Una conseguenza delle allergie' è 'Prurito'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PRURITO

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Prurito? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Prurito.

Perché la soluzione è Prurito? Il prurito è quella fastidiosa sensazione di graffio che spesso si avverte sulla pelle, soprattutto in presenza di allergie. È una reazione del nostro corpo a sostanze irritanti o allergeni, che provoca il bisogno di grattarsi. Sebbene possa sembrare un semplice fastidio, rappresenta un segnale che qualcosa non va e richiede attenzione per alleviare il disagio.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:È conseguenza d una violenta e forte bottaHa contratto un virus senza nessuna conseguenzaLa conseguenza d una bottaPuò essere la conseguenza di uno sbandamentoSi dice di conseguenza

P Padova

R Roma

U Udine

R Roma

I Imola

T Torino

O Otranto

