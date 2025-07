Un rinomato vino rosso del Veneto nei cruciverba: la soluzione è Raboso

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Un rinomato vino rosso del Veneto' è 'Raboso'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RABOSO

Curiosità e Significato di Raboso

La soluzione Raboso di 6 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Raboso per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Raboso? Raboso è un pregiato vino rosso tipico del Veneto, noto per il suo carattere deciso e tannico. Il suo nome deriva dalla parola latina rubeus, che significa rosso intenso, riflettendo il colore vibrante delle sue uve. Questo vino si distingue per la sua struttura robusta e il sapore persistente, rendendolo ideale per accompagnare piatti sostanziosi e tradizionali della regione.

Come si scrive la soluzione Raboso

Se ti sei imbattuto nella definizione "Un rinomato vino rosso del Veneto", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

R Roma

A Ancona

B Bologna

O Otranto

S Savona

O Otranto

