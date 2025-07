Un auto dal motore potentissimo nei cruciverba: la soluzione è Bolide

BOLIDE

Curiosità e Significato di Bolide

Perché la soluzione è Bolide? BOLIDE indica un veicolo molto veloce e potente, spesso associato a auto sportive o da corsa. Derivato dal termine italiano per palla di fuoco, evoca rapidità e energia. È usato sia per descrivere automobili ad alte prestazioni che in senso figurato per qualcosa di incredibilmente rapido e impressionante. Questo termine sottolinea la potenza e la velocità di un mezzo o di un evento.

Come si scrive la soluzione Bolide

Se ti sei imbattuto nella definizione "Un auto dal motore potentissimo", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

B Bologna

O Otranto

L Livorno

I Imola

D Domodossola

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

G U N D A A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "UGANDA" UGANDA

