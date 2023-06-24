Copre il motore dell auto

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Copre il motore dell auto' è 'Cofano'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: COFANO

Perché la soluzione è Cofano? Il cofano è la parte che copre il motore dell'auto, proteggendolo da polvere, acqua e altri agenti esterni. Questa componente permette anche di accedere facilmente al motore per manutenzione o riparazioni. È progettato per essere resistente e apribile, facilitando le operazioni di controllo e intervento. La sua forma e dimensione variano a seconda del modello del veicolo, mantenendo sempre una funzione di protezione e copertura essenziale per il buon funzionamento dell'auto.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Copre il motore dell auto". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Copre il motore dell auto nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Cofano

Questa pagina è dedicata alla definizione "Copre il motore dell auto" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Copre il motore dell auto" conferma che la soluzione 'Cofano' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Cofano

C Como O Otranto F Firenze A Ancona N Napoli O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Copre il motore dell auto" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Cofano' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Si apre per controllare il livello dell olioSi chiude sul motore dell autoChi l apre, vede il motoreSi apre sul motore dell autoIl coperchio del vano motore dell autoNelle auto il portello che copre il motoreRaffredda il motore dell autoIl meccanico le registrava nel motore dell auto