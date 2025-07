Trattiene capelli nei cruciverba: la soluzione è Fermaglio

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Trattiene capelli' è 'Fermaglio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FERMAGLIO

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Fermaglio? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 9 lettere più frequenti: Fermaglio.

Perché la soluzione è Fermaglio? Fermaglio è uno strumento utilizzato per trattenere o fissare i capelli, spesso decorativo e pratico. Può essere di vari materiali e design, ideale per acconciature ordinate o semplici. Usato quotidianamente, aiuta a mantenere i capelli in posizione e aggiunge un tocco di stile. Insomma, il fermaglio è un alleato indispensabile per un look sempre perfetto.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Trattiene una ciocca di capelliCosì sono i capelli ondulatiNegli occhi e nei capelliRagazze scure di capelliCiuffo di capelli

Se ti sei imbattuto nella definizione "Trattiene capelli", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

