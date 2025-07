Trafelato e con respiro affannato nei cruciverba: la soluzione è Ansante

Home / Soluzioni Cruciverba / Trafelato e con respiro affannato

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Trafelato e con respiro affannato' è 'Ansante'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ANSANTE

Curiosità e Significato di Ansante

La parola Ansante è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Ansante.

Perché la soluzione è Ansante? Ansante descrive una condizione di affanno o respiro affrettato, spesso legata a fatica, emozioni intense o sforzi fisici. È un termine usato per indicare qualcuno che respira con difficoltà, come dopo uno sforzo o in situazioni di tensione. In parole semplici, rappresenta quella sensazione di affanno che si prova quando il respiro si fa più rapido e affannato del normale.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: È causa di un respiro sibilanteLa protagonista di RespiroBoccheggiante trafelatoComplica il respiroUna terapia alternativa basata sul respiro

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Ansante

Hai trovato la definizione "Trafelato e con respiro affannato" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

A Ancona

N Napoli

S Savona

A Ancona

N Napoli

T Torino

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N C S K G O I H Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SHOCKING" SHOCKING

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.