Tiene fermi i fogli del disegnatore d animazione nei cruciverba: la soluzione è Reggetta

REGGETTA

Curiosità e Significato... La soluzione Reggetta di 8 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Reggetta per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Reggetta? Reggetta è un termine italiano che indica una piccola fascetta o cinturino usato per fissare o organizzare fogli, materiali o oggetti. Spesso impiegata in ambito artistico o tecnico, permette di mantenere ordinati disegni, schizzi o documenti senza danneggiarli. È uno strumento semplice ma molto utile per chi lavora con numerosi fogli, facilitando la gestione e la preservazione del materiale.

Stai cercando la risposta alla definizione "Tiene fermi i fogli del disegnatore d animazione"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

R Roma

E Empoli

G Genova

E Empoli

T Torino

A Ancona

