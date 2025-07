Spianate senza alberi nei cruciverba: la soluzione è Radure

Home / Soluzioni Cruciverba / Spianate senza alberi

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Spianate senza alberi' è 'Radure'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RADURE

Curiosità e Significato di Radure

Vuoi sapere di più su Radure? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Radure.

Perché la soluzione è Radure? Radure sono spazi aperti e senza alberi, spesso presenti all’interno di foreste o in zone rurali. Questi varchi, lasciati naturalmente o creando aree libere, permettono luce e aria a piante e animali, offrendo rifugi e punti di passaggio. Sono ambienti importanti per l’ecosistema e spesso rappresentano zone di ristoro nel paesaggio naturale. Un esempio di come la natura si plasmi e si trasformi.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Una spianata senza alberiUna spianata senza gli alberiLo sono gli alberi senza foglieCostumi senza costiOste senza pari

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Radure

La definizione "Spianate senza alberi" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

R Roma

A Ancona

D Domodossola

U Udine

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I L O O L T B Mostra soluzione



Scopri definizioni su "BOLLITO" BOLLITO

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.