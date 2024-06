Una spianata senza alberi

: , pubblicato nel 1977, è il secondo album di Gianna Nannini. . Una radura.

Italiano: Sostantivo: radura f sing (pl.: radure) . spazio in un insieme compatto in cui gli elementi che lo compongono si fanno più radi. (per estensione) (geografia) (botanica) spazio privo di alberi in un bosco in cui questi sono sostituiti da prato. Sillabazione: ra | dù | ra. Pronuncia: IPA: /ra'dura/ . Etimologia / Derivazione: derivato di rado deriva dal latino rarus . Sinonimi: spazio rado.