Sostegno per spartiti nei cruciverba: la soluzione è Leggio

Home / Soluzioni Cruciverba / Sostegno per spartiti

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Sostegno per spartiti' è 'Leggio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LEGGIO

Curiosità e Significato di Leggio

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Leggio, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Leggio? Leggio indica il supporto su cui si appoggiano gli spartiti musicali, facilitando la lettura e la concentrazione del musicista. È un elemento essenziale per chi suona strumenti come il pianoforte o la chitarra, consentendo di mantenere il foglio stabile e a portata di vista. In breve, il leggio è l'alleato indispensabile per interpretare con comodità e precisione le partiture musicali.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Punti di sostegnoTitoli obbligazionari progettati a sostegno della UEUn sostegno da pareteLa struttura di sostegnoApparecchi ortopedici di sostegno

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Leggio

Non riesci a risolvere la definizione "Sostegno per spartiti"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

L Livorno

E Empoli

G Genova

G Genova

I Imola

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A I C U S M Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MUSICA" MUSICA

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.