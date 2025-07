Lo sono alloro e cannella nei cruciverba: la soluzione è Lauracee

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Lo sono alloro e cannella' è 'Lauracee'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LAURACEE

Curiosità e Significato di Lauracee

Vuoi sapere di più su Lauracee? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 8 lettere nella pagina dedicata: Lauracee.

Perché la soluzione è Lauracee? Lauracee è il nome della famiglia botanica delle piante aromatiche come alloro e cannella, apprezzate per il loro profumo intenso e le proprietà culinarie e medicinali. Queste piante sono spesso utilizzate in cucina e nella fitoterapia, grazie alle loro foglie e cortecce ricche di oli essenziali. Conoscere le Lauracee permette di apprezzare meglio le meraviglie della natura che arricchiscono la nostra vita quotidiana.

Come si scrive la soluzione Lauracee

Se "Lo sono alloro e cannella" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

L Livorno

A Ancona

U Udine

R Roma

A Ancona

C Como

E Empoli

E Empoli

