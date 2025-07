Soldati che fanno parte del genio militare nei cruciverba: la soluzione è Genieri

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Soldati che fanno parte del genio militare' è 'Genieri'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GENIERI

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Genieri più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Genieri.

Perché la soluzione è Genieri? I genieri sono soldati specializzati nelle attività di ingegneria militare, come costruzione di ponti, strade e fortificazioni, oltre a operazioni di demolizione e sminamento. Sono fondamentali per garantire il sostegno logistico e tattico sul campo di battaglia, utilizzando competenze tecniche avanzate. La loro presenza è essenziale per il successo delle operazioni militari in ambienti complessi e ostili.

Se "Soldati che fanno parte del genio militare" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

G Genova

E Empoli

N Napoli

I Imola

E Empoli

R Roma

I Imola

A N R G N I O I T Mostra soluzione



