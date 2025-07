Sgarbate screanzate detto con termine ormai obsoleto nei cruciverba: la soluzione è Malcreate

MALCREATE

Curiosità e Significato di Malcreate

Perché la soluzione è Malcreate? MALCREATE indica una persona sgarbata, scortese e senza rispetto, spesso con un comportamento sfrontato e insubordinato. È un termine ormai poco usato, che descrive chi si comporta in modo sbruffone e maleducato, mostrando poca considerazione per gli altri. In passato, veniva impiegato per sottolineare l’arroganza di chi si comporta in modo rude e sfacciato, senza curarsi delle conseguenze.

Come si scrive la soluzione Malcreate

M Milano

A Ancona

L Livorno

C Como

R Roma

E Empoli

A Ancona

T Torino

E Empoli

