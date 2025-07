Secondo la tradizione vi si impiccò Giuda nei cruciverba: la soluzione è Fico

FICO

Curiosità e Significato di Fico

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 4 lettere Fico, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Fico? Fico è un delizioso frutto mediterraneo, ricco di vitamine e antiossidanti, apprezzato in tutto il mondo. Il suo nome deriva dall'antico latino ficus e rappresenta anche un simbolo di abbondanza e prosperità. Spesso consumato fresco o essiccato, il fico è perfetto per uno spuntino sano e goloso, portando con sé tradizione e natura in ogni morso.

Come si scrive la soluzione Fico

Hai trovato la definizione "Secondo la tradizione vi si impiccò Giuda" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

F Firenze

I Imola

C Como

O Otranto

