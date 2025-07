Lo scontro con la realtà nei cruciverba: la soluzione è Impatto

Home / Soluzioni Cruciverba / Lo scontro con la realtà

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Lo scontro con la realtà' è 'Impatto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

IMPATTO

Curiosità e Significato di Impatto

Vuoi sapere di più su Impatto? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Impatto.

Perché la soluzione è Impatto? Impattò indica l'effetto forte e improvviso che qualcosa ha sulla realtà o su una persona, come un colpo che cambia tutto in modo radicale. È il risultato di un confronto diretto con la verità o le conseguenze di un'azione. In sostanza, rappresenta quell’evento o quella scoperta che scuote profondamente e modifica il nostro modo di vedere le cose. È il vero scontro con la realtà.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Lo scontro al quale prese parte DanteLo dilegua la realtàLo è a volte la realtàLo scontro del 1289 cui partecipò DanteLo scontro navale del 1866 che arrise agli Austriaci

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Impatto

Se ti sei imbattuto nella definizione "Lo scontro con la realtà", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

I Imola

M Milano

P Padova

A Ancona

T Torino

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R E S I L U O T M E A A L T N C Mostra soluzione



Scopri definizioni su "LETTERA MINUSCOLA" LETTERA MINUSCOLA

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.