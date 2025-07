Scolaro nei cruciverba: la soluzione è Alunno

ALUNNO

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Alunno più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Alunno.

Perché la soluzione è Alunno? Scolaro è un termine che indica uno studente, generalmente in età scolastica, che frequenta una scuola. È un modo colloquiale e un po’ arcaico per chiamare un alunno. La parola richiama il mondo della scuola e dell’istruzione, sottolineando il ruolo di chi impara e si forma. In sostanza, rappresenta il giovane che si dedica allo studio quotidiano.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Nello zaino dello scolaroIl voto dell insuffcienza assoluta allo scolaro indisciplinatoLo è il bravo scolaroNell astuccio dello scolaroUna festa per lo scolaro

Se "Scolaro" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

A Ancona

L Livorno

U Udine

N Napoli

N Napoli

O Otranto

E E A T R I R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ITERARE" ITERARE

