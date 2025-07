Ripetizioni di parole all inizio di versi nei cruciverba: la soluzione è Anafore

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Ripetizioni di parole all inizio di versi' è 'Anafore'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ANAFORE

Curiosità e Significato di Anafore

La soluzione Anafore di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Anafore per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Anafore? L'anafora è una figura retorica che consiste nella ripetizione di una o più parole all'inizio di versi o frasi consecutive. Serve a enfatizzare un concetto, creare ritmo e rafforzare l'effetto emotivo del testo. È molto usata in poesia e discorsi per dare musicalità e coinvolgere maggiormente il lettore o l'ascoltatore. Insomma, è uno strumento potente per rendere le parole più incisive e memorabili.

Come si scrive la soluzione Anafore

Hai trovato la definizione "Ripetizioni di parole all inizio di versi" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

A Ancona

N Napoli

A Ancona

F Firenze

O Otranto

R Roma

E Empoli

