La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Residui in fonderia' è 'Scorie'.

SCORIE

Curiosità e Significato di Scorie

La soluzione Scorie di 6 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Scorie per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Scorie? Le scorie sono residui di materiali non desiderati che si formano durante il processo di fusione in fonderia. Si tratta di impurità o scorie di lavorazione che vengono rimosse per ottenere un metallo puro e di qualità superiore. La loro presenza è normale e fa parte del ciclo produttivo, contribuendo a migliorare il prodotto finale e garantire la sua integrità.

Come si scrive la soluzione Scorie

Hai davanti la definizione "Residui in fonderia" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

S Savona

C Como

O Otranto

R Roma

I Imola

E Empoli

