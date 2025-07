Un racconto in cui ad agire sono gli animali nei cruciverba: la soluzione è Favola

Home / Soluzioni Cruciverba / Un racconto in cui ad agire sono gli animali

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Un racconto in cui ad agire sono gli animali' è 'Favola'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FAVOLA

Curiosità e Significato di Favola

Non fermarti alla soluzione! Conosci Favola più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Favola.

Perché la soluzione è Favola? Una favola è una storia breve, spesso con protagonisti animali parlanti o personaggi fantastici, che trasmette insegnamenti morali o valori. Attraverso mondi immaginari e personaggi simbolici, le favole divertono e insegnano ai lettori, grandi e piccoli. Sono strumenti di narrazione antichi e universali, capaci di far riflettere sui comportamenti umani in modo semplice e coinvolgente. Le favole rimangono uno dei modi più affascinanti per imparare e sognare.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Metallo di cui sono molti ad avere la seteL ordine di animali le cui dita sono in numero pariSono dediti ad attività beneficheLo schema con cui sono ordinati gli elementi chimiciCe ne sono tanti a Paestum ma anche ad Agropoli

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Favola

La definizione "Un racconto in cui ad agire sono gli animali" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

F Firenze

A Ancona

V Venezia

O Otranto

L Livorno

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N O N N O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "NONNO" NONNO

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.