LATTAIO

Perché la soluzione è Lattaio? Il termine lattaio indica colui che si occupa di consegnare il latte fresco, tradizionalmente a domicilio, spesso con una botte o botticella di metallo. In passato, era una figura molto comune nelle comunità italiane, simbolo di fiducia e familiarità. La parola deriva dal latino lattarius e rappresenta un mestiere ormai quasi scomparso, ma che ancora evoca un senso di tradizione e semplicità quotidiana.

L Livorno

A Ancona

T Torino

T Torino

A Ancona

I Imola

O Otranto

