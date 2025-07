Il Premier britannico dell indipendenza all India nei cruciverba: la soluzione è Attlee

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Il Premier britannico dell indipendenza all India' è 'Attlee'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ATTLEE

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Attlee? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Attlee.

Perché la soluzione è Attlee? Attlee si riferisce a Clement Attlee, storico politico britannico che, come Primo Ministro dal 1945 al 1951, guidò il Regno Unito nel dopoguerra e supervisionò il processo di decolonizzazione, tra cui l'indipendenza dell'India nel 1947. La sua leadership segnò un'importante svolta nel rapporto tra Gran Bretagna e le sue colonie, lasciando un'eredità politica duratura.

