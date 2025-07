Portato a domicilio nei cruciverba: la soluzione è Recato

RECATO

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Recato più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Recato.

Perché la soluzione è Recato? Recato indica l'atto di portare qualcosa a domicilio o in un luogo specifico, spesso con un senso di cura e attenzione. Derivato dal verbo recare, evidenzia il gesto di consegnare o trasportare oggetti, persone o notizie. In ambito quotidiano, si utilizza per descrivere la consegna di pacchi, pasti o servizi direttamente a casa tua, rendendo tutto più comodo e pratico.

R Roma

E Empoli

C Como

A Ancona

T Torino

O Otranto

