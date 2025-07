Pesa meno di un chilo nei cruciverba: la soluzione è Etto

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Pesa meno di un chilo' è 'Etto'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ETTO

Curiosità e Significato... La parola Etto è una soluzione di 4 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Etto.

Perché la soluzione è Etto? Etto è un termine usato in Italia per indicare un'unità di misura di peso pari a un decimo di chilo, cioè 100 grammi. È molto comune nel linguaggio quotidiano, soprattutto nei mercati alimentari, per comprare e vendere prodotti come pane, salumi o frutta. Quindi, quando si dice pesa meno di un etto, si fa riferimento a qualcosa che ha un peso inferiore ai 100 grammi.

Se "Pesa meno di un chilo" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

