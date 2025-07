Per condurre a spasso il cane nei cruciverba: la soluzione è Giunzaglio

Home / Soluzioni Cruciverba / Per condurre a spasso il cane

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Per condurre a spasso il cane' è 'Giunzaglio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GIUNZAGLIO

Curiosità e Significato di Giunzaglio

Hai risolto il cruciverba con Giunzaglio? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 10 lettere più frequenti: Giunzaglio.

Perché la soluzione è Giunzaglio? Il termine giunzaglio indica il sottile cavo utilizzato per condurre a spasso il cane, collegandolo al guinzaglio. È un accessorio fondamentale che permette di controllare e guidare l'animale in modo sicuro durante le passeggiate. In pratica, è il legame tra il proprietario e il fedele amico a quattro zampe, garantendo sicurezza e libertà allo stesso tempo.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Porta a spasso un cane non suoUn gemito del caneSi fanno aiutare da un caneRobusto cane da difesa tedescoImponente cane da guardia

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Giunzaglio

Non riesci a risolvere la definizione "Per condurre a spasso il cane"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

G Genova

I Imola

U Udine

N Napoli

Z Zara

A Ancona

G Genova

L Livorno

I Imola

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

F E A I D T L O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "DEFILATO" DEFILATO

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.