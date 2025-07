Operazione che rende impermeabile nei cruciverba: la soluzione è Inceratura

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Operazione che rende impermeabile' è 'Inceratura'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

INCERATURA

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Inceratura più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Inceratura.

Perché la soluzione è Inceratura? L'inceratura è il processo di rendere un materiale impermeabile, proteggendolo dall'acqua e dall'umidità. Viene spesso usata nel settore edilizio e artigianale per sigillare superfici come tessuti, legno o ceramica. Questo procedimento aiuta a preservare l'integrità e la durata dei materiali, evitando danni causati dall'acqua. In sostanza, l'inceratura è un modo per mantenere asciutti e protetti gli oggetti e le strutture.

La definizione "Operazione che rende impermeabile" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

I Imola

N Napoli

C Como

E Empoli

R Roma

A Ancona

T Torino

U Udine

R Roma

A Ancona

