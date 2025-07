Musei di gessi nei cruciverba: la soluzione è Gipsoteche

GIPSOTECHE

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 10 lettere Gipsoteche, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Gipsoteche? Le gipsoteche sono ambienti dedicati alla conservazione e allo studio di sculture in gesso, spesso utilizzate per preparare e sistemare repliche o opere d’arte. Qui, artisti e restauratori lavorano con cura per creare e preservare copie di capolavori, permettendo di condividere l’arte anche dove le originali non sono accessibili. Un luogo fondamentale per la tutela del patrimonio culturale.

G Genova

I Imola

P Padova

S Savona

O Otranto

T Torino

E Empoli

C Como

H Hotel

E Empoli

