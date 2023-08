Musei a loro dedicati si trovano a Ledro e Fiavè - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Musei a loro dedicati si trovano a Ledro e Fiavè. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : PALAFITTE

Significato/Curiosita : Musei a loro dedicati si trovano a ledro e fiave

fiavé è un museo nel comune di fiavé, in provincia autonoma di trento, dedicato ai ritrovamenti archeologici avvenuti nel sito archeologico di fiavé.... Archeologiche le palafitte erano una norma di architettura nelle isole caroline e micronesia e sono ancora presenti oggi in oceania. oggi, le palafitte sono ancora... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 agosto 2023

