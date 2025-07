Mitico animale con volto d uomo e coda di scorpione nei cruciverba: la soluzione è Manticora

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Mitico animale con volto d uomo e coda di scorpione' è 'Manticora'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MANTICORA

Curiosità e Significato di Manticora

Approfondisci la parola di 9 lettere Manticora: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Manticora? La manticora è una creatura mitologica che combina il volto di uomo, il corpo di leone e la coda di scorpione. Simbolo di mistero e potere, appare nelle leggende come un essere temibile e affascinante. Questa figura fantastica rappresenta l’unione tra umanità e natura selvaggia, incarnando l’ignoto e la forza primordiale. La manticora continua a catturare l’immaginario collettivo come simbolo di mistero e avventura.

Come si scrive la soluzione Manticora

Se "Mitico animale con volto d uomo e coda di scorpione" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

M Milano

A Ancona

N Napoli

T Torino

I Imola

C Como

O Otranto

R Roma

A Ancona

