Mettersi al coperto nei cruciverba: la soluzione è Ripararsi

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Mettersi al coperto' è 'Ripararsi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RIPARARSI

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Ripararsi? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 9 lettere più frequenti: Ripararsi.

Perché la soluzione è Ripararsi? Mettersi al coperto significa cercare rifugio o protezione da pioggia, vento o altre intemperie. È un modo per mettersi al riparo, tutelando sé stessi dalle condizioni avverse. In modo più ampio, indica anche proteggersi da situazioni scomode o pericolose. Quando si dice di ripararsi, si fa riferimento a questa azione di trovare sicurezza e calore.

Se "Mettersi al coperto" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

R Roma

I Imola

P Padova

A Ancona

R Roma

A Ancona

R Roma

S Savona

I Imola

