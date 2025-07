Materia prima per sedie da esterno nei cruciverba: la soluzione è Vimini

Home / Soluzioni Cruciverba / Materia prima per sedie da esterno

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Materia prima per sedie da esterno' è 'Vimini'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

VIMINI

Curiosità e Significato di Vimini

Hai risolto il cruciverba con Vimini? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Vimini.

Perché la soluzione è Vimini? Il termine vimini si riferisce ai fili sottili e resistenti ottenuti da alcune piante, come il salice o il rattan, utilizzati tradizionalmente per creare sedie, panche e altri mobili da esterno. Questo materiale naturale conferisce un aspetto rustico e autentico, ideale per arredare con stile gli spazi all'aperto. La scelta dei vimini permette di combinare eleganza e durabilità, rendendo ogni pezzo unico e resistente alle intemperie.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Materia prima per sedie estiveMateria prima per barattoliMateria prima per maglierieLa materia prima per l hummus la salsa mediorientaleMateria prima per tappeti

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Vimini

Hai trovato la definizione "Materia prima per sedie da esterno" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

V Venezia

I Imola

M Milano

I Imola

N Napoli

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A A A L T N E L Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ALTALENA" ALTALENA

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.