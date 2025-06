Materia prima per sedie estive nei cruciverba: la soluzione è Vimini

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Materia prima per sedie estive' è 'Vimini'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

VIMINI

Curiosità e Significato di Vimini

La soluzione Vimini di 6 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Vimini per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Vimini? I vimini sono intrecci di fibre naturali, come rattan o giunco, utilizzati tradizionalmente per realizzare sedie estive leggere e resistenti. Questa tecnica artigianale dona un aspetto rustico ed elegante agli arredi da giardino. Perfetti per creare ambienti accoglienti e naturali, i vimini sono una scelta intramontabile per arredare con stile gli spazi all'aperto durante l'estate.

Come si scrive la soluzione Vimini

Hai trovato la definizione "Materia prima per sedie estive" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

V Venezia

I Imola

M Milano

I Imola

N Napoli

I Imola

