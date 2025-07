Match giocato fuori casa nei cruciverba: la soluzione è Trasferta

TRASFERTA

Curiosità e Significato di Trasferta

Approfondisci la parola di 9 lettere Trasferta: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Trasferta? Match giocato fuori casa si riferisce a una partita di calcio disputata nella struttura di un’altra squadra, lontano dal proprio stadio. In italiano, questo evento si chiama trasferta. La trasferta è un momento importante per i calciatori e i tifosi, che affrontano sfide e emozioni diverse rispetto alle partite casalinghe. È un’occasione per dimostrare forza e spirito di squadra anche lontano da casa.

Come si scrive la soluzione Trasferta

Se ti sei imbattuto nella definizione "Match giocato fuori casa", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

T Torino

R Roma

A Ancona

S Savona

F Firenze

E Empoli

R Roma

T Torino

A Ancona

