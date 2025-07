Manzoni lo definì un barbaro non privo d ingegno nei cruciverba: la soluzione è Shakespeare

SHAKESPEARE

Curiosità e Significato di Shakespeare

Perché la soluzione è Shakespeare? Il termine si riferisce a William Shakespeare, considerato uno dei più grandi scrittori di sempre. Manzoni lo descrisse come un barbaro non privo d’ingegno per sottolineare la sua abilità straordinaria nel teatro e nella poesia, pur riconoscendo le differenze culturali rispetto agli italiani del suo tempo. È un omaggio alla genialità universale di Shakespeare, capace di attraversare epoche e culture.

Come si scrive la soluzione Shakespeare

S Savona

H Hotel

A Ancona

K Kappa

E Empoli

S Savona

P Padova

E Empoli

A Ancona

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A T C A E T R R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CARRETTA" CARRETTA

