Malaugurata, funesta nei cruciverba: la soluzione è Nefasta

NEFASTA

Curiosità e Significato di Nefasta

Perché la soluzione è Nefasta? Nefasta indica qualcosa di dannoso, funesto o sfortunato, capace di portare conseguenze negative o disastrose. È usata per descrivere eventi, situazioni o influenze che provocano sofferenza o rovina. In sintesi, rappresenta ciò che ha effetti devastanti e indesiderati, lasciando un segno negativo nella vita o nell’ambiente. È una parola che evoca un senso di mala sorte e disgrazia.

Come si scrive la soluzione Nefasta

N Napoli

E Empoli

F Firenze

A Ancona

S Savona

T Torino

A Ancona

O S M A U R N Mostra soluzione



